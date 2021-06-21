Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için son tur! İmzalar atılmazsa... (BJK haberi)

Beşiktaş'ın başında son maçına 18 Mayıs'ta Türkiye Kupası finalindeki Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkan ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Sergen Yalçın sadece 21 gündür takımdan uzak. Ancak siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sezonu çifte kupayla kapatan hocanın bir an önce imzayı atmasını ve yeni sezon için planlamalara başlanmasını bekliyor. Sabah'ın haberine göre; sürecin uzaması taraftarı yeni sezon planlamasının gecikmesi nedeniyle endişelendiriyor ancak hem Yalçın hem de yönetim cephesi imzaların atılacağı konusunda rahat.

GÖRÜŞMELER 36 GÜNDÜR SÜRÜYOR

48 yaşındaki hoca her fırsatta sözleşmenin formalite olduğunu söylüyor, Başkan Ahmet Nur Çebi ise Yalçın'la yapacakları imzada sözleşmenin bir kağıt parçasından ibaret olduğunu dile getiriyor. Taraflar aradan geçen 36 günlük süreçte anlaşma sağlanamadı. Gerek Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın, gerekse Başkan ve Yalçın hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bugün ya da yarın kesinleşmesi beklenen anlaşmada taraflar orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer imzalar atılmazsa Beşiktaş, hoca arayışına girecek.