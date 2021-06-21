Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için son tur! İmzalar atılmazsa... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: 'ta için son tur! İmzalar atılmazsa... ( haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta gündemin ilk maddesi ... Şu ana kadar taraflar 4-5 defa görüştü ama net bir anlaşma yaplaımadı. Yalçın ile yönetim bu hafta da görüşmelere devam edecek. Yine imzalar atılmazsa siyah-beyazlılar hoca arayacak. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için son tur! İmzalar atılmazsa... (BJK haberi)

'ın başında son maçına 18 Mayıs'ta finalindeki Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkan ve sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren sadece 21 gündür takımdan uzak. Ancak siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sezonu çifte kupayla kapatan hocanın bir an önce imzayı atmasını ve yeni sezon için planlamalara başlanmasını bekliyor. Sabah'ın haberine göre; sürecin uzaması taraftarı yeni sezon planlamasının gecikmesi nedeniyle endişelendiriyor ancak hem Yalçın hem de yönetim cephesi imzaların atılacağı konusunda rahat.

GÖRÜŞMELER 36 GÜNDÜR SÜRÜYOR
48 yaşındaki hoca her fırsatta sözleşmenin formalite olduğunu söylüyor, Başkan ise Yalçın'la yapacakları imzada sözleşmenin bir kağıt parçasından ibaret olduğunu dile getiriyor. Taraflar aradan geçen 36 günlük süreçte anlaşma sağlanamadı. Gerek Asbaşkan ile Sergen Yalçın, gerekse Başkan ve Yalçın hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bugün ya da yarın kesinleşmesi beklenen anlaşmada taraflar orta yolu bulmaya çalışıyor. Eğer imzalar atılmazsa Beşiktaş, hoca arayışına girecek.

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