Haberler Beşiktaş Ersin için yeni teklif

için yeni teklif

'ta bekleyişi de sürüyor. Beşiktaş, 'in 8 milyon euro'luk teklifini reddedince Fransızlar, 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da 'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Ersin için yeni teklif
'ta bekleyişi de sürüyor. Beşiktaş, 'in 8 milyon euro'luk teklifini reddedince Fransızlar, 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da 'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin şimdi bu teklife ne cevap vereceği bekleniyor.
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