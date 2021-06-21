Ersin için yeni teklif

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bekleyişi de sürüyor. Beşiktaş, Nice'in 8 milyon euro'luk teklifini reddedince Fransızlar, 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bekleyişi de sürüyor. Beşiktaş, Nice'in 8 milyon euro'luk teklifini reddedince Fransızlar, 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin şimdi bu teklife ne cevap vereceği bekleniyor.