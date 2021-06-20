Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz atak! Ghezzal olmazsa Adam Ounas gelecek

Son dakika transfer haberleri: 'tan sürpriz atak! Ghezzal olmazsa gelecek

yönetimi, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'ı takımda tutmak için ile görüşmelerini sürdürürken, olumsuz bir duruma karşın alternatifini belirledi. Siyah-beyazlılar, 'ı ikna edememesi halinde rotasını forması giyen Cezayirli yıldız ’a çevirecek. İşte detaylar... ( transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz atak! Ghezzal olmazsa Adam Ounas gelecek

'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve Süper Lig'i asist kralı olarak tamamlayan 'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi. Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon Cagliari ve Crotone'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız .

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz atak! Ghezzal olmazsa Adam Ounas gelecek

CEZAYİR BASINI YAZDI
Adam Ounas hakkında her hafta yeni bir söylenti çıkıyor. ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız, birçok kulübün tercihi konumunda. 'den DZ Foot, kulübünün Ghezzal'ın bonservisini almaya başaramazsa boşluğunu vatandaşı ile doldurmayı hedeflediğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz atak! Ghezzal olmazsa Adam Ounas gelecek

Bu sezon Serie A'da sadece 16 maçta 4 gol ve 3 asist ile oynayan Ounas, çok yönlü bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Haberde yıldız futbolcunun Sassuolo, Genoa, Torino ve şimdi de Türkiye'de oynayabileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz atak! Ghezzal olmazsa Adam Ounas gelecek

24 yaşındaki Cezayirli yıldız, profesyonel kulüp kariyerinde 144 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandıran , 16 da gol atarken; toplam 40 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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