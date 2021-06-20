Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberleri: 'tan bombası! Teklif yapıldı

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için trasnfer çalışmalarına hız verdi. Ghezzal için ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, olumsuz bir durum yaşanması halinde ise alternatifini belirledi. Beşiktaş'ın, 'da forma giyen milli futbolcu 'i kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:18
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

Yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdüren , bir yandan da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Aboubakar'ın ayrılığı, Ghezzal'in de durumunun belirsiz olması nedeniyle forvet ve sağ kanat takviyesine öncelik veren siyah-beyazlılar, milli yıldız 'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

Ghezzal için ile görüşmelerini sürdüren yönetimi, olumsuz bir durum yaşanması halinde 'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

Haber7'nin haberine göre Kartal, milli futbolcunun kulübü 'ya teklifte bulunurken, 'in menajeri Mirsad Türkcan'la da görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

'ya 1+1 yıllık kiralama teklifinde bulunan yönetimi İtalyan ekibinden gelecek cevabı beklemeden Cengiz'i ikna etmek için menajerini devreye soktu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

OZAN TUFAN VE ABOUBAKAR ÖRNEĞİ...
Oyuncunun kariyerine yurt dışında devam etme isteğine karşın yönetiminden Mirsad Türkcan'a farklı öneriler getirildi. Performansı düşen futbolcuların Sergen Yalçın'la birlikte çıkışa geçtiği belirtilerek Cengiz'in de buna ihtiyacı olduğu söylendi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

Performans kaybı yaşayan Ozan Tufan, Aboubakar gibi isimlerin Sergen Yalçın'la çalıştıktan sonra eski günlerine geri döndüğü hatırlatıldı. Ayrıca 'ın 'nde boy gösterecek olmasının da Cengiz için bir fırsat olduğu öne sürülerek teklifin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi istendi.

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