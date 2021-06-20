Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

Yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Aboubakar'ın ayrılığı, Ghezzal'in de durumunun belirsiz olması nedeniyle forvet ve sağ kanat takviyesine öncelik veren siyah-beyazlılar, milli yıldız Cengiz Ünder'i gündemine aldı.
Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, olumsuz bir durum yaşanması halinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haber7'nin haberine göre Kartal, milli futbolcunun kulübü Roma'ya teklifte bulunurken, Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'la da görüşmelere başladı.