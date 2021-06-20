Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası! Teklif yapıldı

OZAN TUFAN VE ABOUBAKAR ÖRNEĞİ... Oyuncunun kariyerine yurt dışında devam etme isteğine karşın Beşiktaş yönetiminden Mirsad Türkcan'a farklı öneriler getirildi. Performansı düşen futbolcuların Sergen Yalçın'la birlikte çıkışa geçtiği belirtilerek Cengiz'in de buna ihtiyacı olduğu söylendi.

Performans kaybı yaşayan Ozan Tufan, Aboubakar gibi isimlerin Sergen Yalçın'la çalıştıktan sonra eski günlerine geri döndüğü hatırlatıldı. Ayrıca Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasının da Cengiz için bir fırsat olduğu öne sürülerek teklifin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi istendi.