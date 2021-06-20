Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 numaraya Lunin

Son dakika transfer haberleri: 'ta 1 numaraya

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, için ile pazarlıklarını sürdürürken; 'nin haberine göre; Beşiktaş, 'in 22 yaşındaki kalecisi 'i kiralamak için harekete geçti. Ukraynalı kalecinin de şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 numaraya Lunin
basını 'ın kaleci hamlesini duyurdu: 'den . Siyah-beyazlılar için ile pazarlıklarını sürdürürken; 'nin haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'in 22 yaşındaki kalecisi Andriy 'i kiralamak için harekete geçti. Ukraynalı kalecinin de şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. 1.91 boyundaki kaleciye şu an 3 milyon euro değer biçiliyor.
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