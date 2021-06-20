Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 numaraya Lunin

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için Nice ile pazarlıklarını sürdürürken; Sport 24 TV'nin haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'in 22 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin'i kiralamak için harekete geçti. Ukraynalı kalecinin de şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. (BJK spor haberi)
Ukraynabasını Beşiktaş'ın kaleci hamlesini duyurdu: Real Madrid'den Andriy Lunin. Siyah-beyazlılar Ersin Destanoğlu için Nice ile pazarlıklarını sürdürürken; Sport 24 TV'nin haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'in 22 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin'i kiralamak için harekete geçti. Ukraynalı kalecinin de şans bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü. 1.91 boyundaki kaleciye şu an 3 milyon euro değer biçiliyor.