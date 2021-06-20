Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarını üzen sözler! "Marsilya'da oynamak..."

Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu lider tamamlayan Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran siyah-beyazlı kulübün önceliklerinden biri de takımın kiralık oyuncusu Valentin Rosier ...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş 'ta iz bırakan bir performansa imza atan Fransız sağ bek için tüm şartlar zorlanıyor. Yıldız ismin başka talipleri de mevcut.

beIN Sports France'e konuşan 24 yaşındaki genç savunmacı, Olympique Marsilya'nın kendisi ile ilgilendiği şeklinde çıkan haberlerle ilgili flaş bir yorum yaptı. Marsilya'nın ilgisinin kendisini olumlu anlamda şaşırttığını söyleyen Rosier, "Konuyla menajerlerim ilgileniyor. Beni mutlu edecek bir kulüp. Aynı zamanda Fransa'nın da en büyük kulüplerinden biri... Olympique Marsilya reddedilemez bir takım. Orada oynamak için sağlam bir zihne ve psikolojiye sahip olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.