Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarını üzen sözler! "Marsilya'da oynamak..."

Son dakika transfer haberi: 'den taraftarını üzen sözler! "'da oynamak..."

Son dakika transfer haberleri... 'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurma çalışması içerisimde. Transferde öncelik, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynayan 'deydi. Ancak Fransız sağ bek yaptığı açıklama ile siyah-beyazlı taraftarları üzdü. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 07:54
Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarını üzen sözler! "Marsilya'da oynamak..."

'de geride bıraktığımız sezonu lider tamamlayan , Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran siyah-beyazlı kulübün önceliklerinden biri de takımın kiralık oyuncusu ...

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarını üzen sözler! "Marsilya'da oynamak..."

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 'ta iz bırakan bir performansa imza atan Fransız sağ bek için tüm şartlar zorlanıyor. Yıldız ismin başka talipleri de mevcut.

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarını üzen sözler! "Marsilya'da oynamak..."

beIN Sports France'e konuşan 24 yaşındaki genç savunmacı, Olympique 'nın kendisi ile ilgilendiği şeklinde çıkan haberlerle ilgili flaş bir yorum yaptı. Marsilya'nın ilgisinin kendisini olumlu anlamda şaşırttığını söyleyen Rosier, "Konuyla menajerlerim ilgileniyor. Beni mutlu edecek bir kulüp. Aynı zamanda Fransa'nın da en büyük kulüplerinden biri... Olympique Marsilya reddedilemez bir takım. Orada oynamak için sağlam bir zihne ve psikolojiye sahip olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarını üzen sözler! "Marsilya'da oynamak..."

Kariyerine Rodez altyapısında başlayan 1996 doğumlu Valentin Andre Henri Rosier sırasıyla Dijon, Sporting ve formaları giydi. Portekiz temsilcisi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 37 maçta 3 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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