Son dakika transfer haberi: Nice Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na haber gönderdi!

Fransız ekibi Nice, ligde sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu transferi için ısrarcı.

Sabah'ta yer alan habere göre önce 5, ardından 7 milyon euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk teklifi sunup beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulunduğu öğrenildi.