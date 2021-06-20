Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Nice Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na haber gönderdi!

Son dakika transfer haberi: 'ın genç kalecisi 'na haber gönderdi!

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta en dikkat çekici performanslardan biri de kaleci 'na aitti. Genç file bekçisi, yükselen grafiği ile 'i etkiledi. ekibinin sportif direktörü Ersin için Beşiktaş'a yeni teklifini sunarken genç eldivene de haber gönderdi. İşte ayrıntılar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 09:34
Son dakika transfer haberi: Nice Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na haber gönderdi!

ekibi , ligde sezonu şampiyon tamamlayan 'ın kalecisi transferi için ısrarcı.

Sabah'ta yer alan habere göre önce 5, ardından 7 milyon euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü , son olarak 7 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro 'ne katılım bonusu içeren 10 milyon euro'luk teklifi sunup beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulunduğu öğrenildi.

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