Son dakika spor haberi: Beşiktaş'da Douglas yönetimle görüştü! "Bir şans daha verin"

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerden olan Douglas takımdan ayrılmak istemiyor. Siyah-beyazlılardaki sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan ve yıllık 800 bin euro garanti para alan Brezilyalı sağ bekin menajeri aracılığı ile kulübe haber yolladığı belirtildi.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİM"

Hürriyet'in haberine göre, Douglas'ın "Beşiktaş'ta geçen sezon oynamadım. Çok hırslandım. Eğer yönetim ve teknik ekip beni takıma kabul ederse başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum" dediği ifade edildi.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın ise menajere, "Douglas çok iyi, kaliteli futbolcu fakat Sergen Yalçın'ın sistemine uymadığı için kadro dışı bırakıldı. Futbol kalitesinden şüphemiz yok. İyi takımlarda yer bulacağına inanıyoruz. Yeni sezonda kiralık ya da satılık olarak gidebilir" diyerek bu teklife sıcak bakmadıklarını iletti.