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Son dakika spor haberi: 'da yönetimle görüştü! "Bir şans daha verin"

Teknik direktör ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren 'ta mevcut oyuncuların son durumları merak konusu oldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezon oynamayan ve gelecek sezon da takımda düşünülmeyen , yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Bir şans daha isteyen Brezilyalı sağ bek, "Eğer yönetim ve teknik ekip beni takıma kabul ederse başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum" dedi. Beşiktaşlı kurmaylar, deneyimli futbolcuya cevabını iletti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:25
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'da Douglas yönetimle görüştü! "Bir şans daha verin"

'ta gözden çıkarılan isimlerden olan takımdan ayrılmak istemiyor. Siyah-beyazlılardaki sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan ve yıllık 800 bin euro garanti para alan Brezilyalı sağ bekin menajeri aracılığı ile kulübe haber yolladığı belirtildi.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİM"
'in haberine göre, Douglas'ın "Beşiktaş'ta geçen sezon oynamadım. Çok hırslandım. Eğer yönetim ve teknik ekip beni takıma kabul ederse başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum" dediği ifade edildi.

Futbol Şube Sorumlusu 'ın ise menajere, "Douglas çok iyi, kaliteli futbolcu fakat 'ın sistemine uymadığı için kadro dışı bırakıldı. Futbol kalitesinden şüphemiz yok. İyi takımlarda yer bulacağına inanıyoruz. Yeni sezonda kiralık ya da satılık olarak gidebilir" diyerek bu teklife sıcak bakmadıklarını iletti.

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