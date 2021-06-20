Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da yönünü transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu Adem Ljajic'ti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirilmişti.