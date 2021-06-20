Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da yönünü transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da yönünü transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu Adem Ljajic'ti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirilmişti.
İtalyan basınında çıkan haberde, Adem Ljajic için Genoa'nın ardından Torino'nun da devrede olduğu iddia edildi. Haberde Ljajic'in Torino'nun ilk transferi olabileceği yazıldı.
Siyah-beyazlı takıma 2018'de gelen Adem Ljajic, geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitiyor.