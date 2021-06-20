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Son dakika transfer haberi: 'e 'dan bir talip daha

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takım ayrılacak isimler arasında gösterilen 'in ise talipleri artmaya devam ediyor. Serie A ekiplerinden 'nın devrede olduğu Sırp futbolcu için bir ekibi daha devreye girdi. İşte o takım ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)a

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 17:54
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren , bir yandan da yönünü transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha

'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu 'ti. gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi 'ya teklif edildiği bildirilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha

basınında çıkan haberde, için 'nın ardından Torino'nun da devrede olduğu iddia edildi. Haberde Ljajic'in Torino'nun ilk transferi olabileceği yazıldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha

Siyah-beyazlı takıma 2018'de gelen , geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitiyor.

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