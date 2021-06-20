Ghezzal’dan flaş hamle!

Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğunun mimarlarından Rachid Ghezzal, kulübü Leicester City'ye bir mesaj daha verdi. Instagram hesabına "Beşiktaş" ibaresini ekledi. Pazarlıklar devam ederken Cezayirli futbolcunun hamlesi, siyah-beyazlı yönetimin de elini güçlendirdi.
Beşiktaş'ın16. şampiyonluğunun mimarlarından Rachid Ghezzal, kulübü Leicester City'ye bir mesaj daha verdi. Instagram hesabına "Beşiktaş" ibaresini ekledi. Pazarlıklar devam ederken Cezayirli futbolcunun hamlesi, siyah-beyazlı yönetimin de elini güçlendirdi.