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Ghezzal’dan flaş hamle!

'ın 16. şampiyonluğunun mimarlarından , kulübü 'ye bir mesaj daha verdi. Instagram hesabına "Beşiktaş" ibaresini ekledi. Pazarlıklar devam ederken Cezayirli futbolcunun hamlesi, siyah-beyazlı yönetimin de elini güçlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Ghezzal’dan flaş hamle!
'ın 16. şampiyonluğunun mimarlarından , kulübü 'ye bir mesaj daha verdi. Instagram hesabına "Beşiktaş" ibaresini ekledi. Pazarlıklar devam ederken Cezayirli futbolcunun hamlesi, siyah-beyazlı yönetimin de elini güçlendirdi.
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