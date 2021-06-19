Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk forvet adayı Mame Diouf!

Son dakika transfer haberleri: 'ta 'ın ilk forvet adayı !

'ta Aboubakar ve ’in ayrılığı sonrası iki forvet talep eden teknik direktör , ilk adayını 'den belirledi. Deneyimli teknik adamın, geçtiğimiz sezon formasıyla ligde 19 gol atan 'u kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk forvet adayı Mame Diouf!

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan 'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. 'ın ayrılığı, 'un da sakatlığı sonrası 'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör , istediği golcülerden birinin adını verdi: ..

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO
Senegalli golcünün 'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. 'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

38 MAÇTA 19 GOL
Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti

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