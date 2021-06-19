Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, TFF'nin tüm itirazlara rağmen aldığı yabancı kararının ardından hedeflerini de değiştirdi. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kararın ardından listedeki yabancılar Juan Jesus, Benatia ve Awaziem'i beklemeye alırken yerlilere ilgiyi artırdı. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı uzun süredir takip eden siyah-beyazlılar, bu transferleri bitirmek için gaza basacak. Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki Abdülkerim'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor. 22 yaşındaki genç stoper Arda Kızıldağ ise Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini talep etti.