Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Son dakika spor haberi: 'tan yerli stoper atağı! ve ...

Son dakika spor haberi... , ’nin yabancı kararının ardından; Jesus, ve Awaziem’i beklemeye aldı, ve için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , 'nin tüm itirazlara rağmen aldığı yabancı kararının ardından hedeflerini de değiştirdi. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kararın ardından listedeki yabancılar , ve Awaziem'i beklemeye alırken yerlilere ilgiyi artırdı. 'dan ve 'nden 'ı uzun süredir takip eden siyah-beyazlılar, bu transferleri bitirmek için gaza basacak. Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan 26 yaşındaki Abdülkerim'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor. 22 yaşındaki genç stoper Arda Kızıldağ ise Gençlerbirliği'nin . Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini talep etti.

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