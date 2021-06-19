Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

Son dakika haberi: 'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

Önümüzdeki sezon 'nde mücadele edecek olan kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. ayrılığı sonrası beklentileri karşılaşayacak bir golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar yıldız oyuncu 'yı gündemine almıştı. Görüşmelerde oldukça yol kat eden siyah-beyazlıların o teklifine Costa cephesinden olumlu yanıt geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdüren siyah-beyazlılar, önceliğini santrfor transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan ile ilgili dün çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

'ın 'ya olan ilgisi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor. "Foot01" isimli Fransız haber sitesi, Atletico Madrid'le ipleri koparan Diego Costa'nın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

PRENSİPTE ANLAŞTILAR
Fransız basını transferiyle ilgili kesin ifadeler kullanırken, İspanyol forvetin 'la 3 yıllık anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde Costa'nın yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 3 sezonluk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

Fransızlar, Costa'ya 'ın ardından en ciddi teklifin Marsilya'dan geldiğini yazarken, "Haberde Marsilya'nın yıllardır aradığı büyük forvet" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

WOLVES DEVREDE
'ın transfer listesinde olan Costa için Benfica'nın ardından bir kulüp daha devreye girdi. İspanyol futbolcu için Portekiz'in köklü ekiplerinden Benfica devreye girmişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

İngiliz basınında yer alan haberde Costa için ve Benfica'nın ardından Wolverhampton da devreye girdi. Haberde İspanyol forvetin yeni teknik direktör Bruno Lage'nin onayını aldığı ve finansal durumunun araştırıldığı iddia edildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

Chelsea, C. Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 resmi müsabakaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti.

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