Son dakika Beşiktaş haberi: Diego Costa'da mutlu son! O teklife 'tamam' dedi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdüren siyah-beyazlılar, önceliğini santrfor transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Diego Costa ile ilgili dün çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya olan ilgisi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor. "Foot01" isimli Fransız haber sitesi, Atletico Madrid'le ipleri koparan Diego Costa'nın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı.