Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Ukrayna'dan flaş iddia! Beşiktaş Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in peşinde

Son dakika transfer haberleri: 'dan flaş iddia! 'in kalecisi Andriy Lunin'in peşinde

Ersin Destanoğlu'nun transferi konusunda Avrupa'dan birkaç kulüple görüşmelerini sürdüren için flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, geçen sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen 'li genç kalecisi Andriy Lunin'in Beşiktaş'ın radarına girdiğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Ukrayna'dan flaş iddia! Beşiktaş Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in peşinde
'dan sürpriz bir iddia ortaya attı. Geçen sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen 'li genç kaleci Andriy Lunin'i 'ın istediğini ileri sürdü. Haberde 1.91 boyundaki 22 yaşındaki kaleci için "Lunin, için oynamaya layık olduğunu kanıtlamak istiyor ama Beşiktaş'tan gelen bir teklif var" denildi.
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