Son dakika transfer haberleri: Ukrayna'dan flaş iddia! Beşiktaş Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in peşinde

Ersin Destanoğlu'nun transferi konusunda Avrupa'dan birkaç kulüple görüşmelerini sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basını, geçen sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kalecisi Andriy Lunin'in Beşiktaş'ın radarına girdiğini yazdı.
Ukrayna'dan Sport 24 TV sürpriz bir iddia ortaya attı. Geçen sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci Andriy Lunin'i Beşiktaş'ın istediğini ileri sürdü. Haberde 1.91 boyundaki 22 yaşındaki kaleci için "Lunin, Real için oynamaya layık olduğunu kanıtlamak istiyor ama Beşiktaş'tan gelen bir teklif var" denildi.