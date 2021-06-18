Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Vida'ya bir talip daha! Bu kez Fransızlar devrede

Son dakika transfer haberleri: 'ta 'ya bir talip daha! Bu kez Fransızlar devrede

'yla 'de mücadele eden 'ın yıldız stoperi 'ya talipler artıyor. Deneyimli savunmacıya ekibi 'nın ardından devi 'nun da talip olduğu öğrenildi. Fransız ekibinin Hırvat stoper için önümüzdeki günlerde harekete geçeceği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Vida piyangosu! Bu kez Fransızlar devrede

'ta Fransızlar'ın hedefinde... , 'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek... Siyah-beyazlılar'ın geride kalan sezonda şampiyon olmasında önemli rol oynayan Vida için Fransızlar'ın teklif edeceği bonservis ücreti merak ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Vida piyangosu! Bu kez Fransızlar devrede

Takvim'in haberine göre; henüz ile resmi sözleşmeye imza atmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ise Hırvat stoper 'nın satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper , ekibi 'nın da listesinde bulunuyor.

SON DAKİKA