Beşiktaş 'ta Vida Fransızlar'ın hedefinde... Monaco , Euro 2020 'de boy gösteren tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek... Siyah-beyazlılar'ın geride kalan sezonda şampiyon olmasında önemli rol oynayan Vida için Fransızlar'ın teklif edeceği bonservis ücreti merak ediliyor.

Takvim'in haberine göre; henüz Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ise Hırvat stoper Domagoj Vida'nın satışına kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper Vida, İtalyan ekibi Genoa'nın da listesinde bulunuyor.