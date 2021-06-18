Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

Geride bıraktığımız sezonda hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların yıldız isimlerle görüşmeleri sürüyor.

Bu arada yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la da yeni sözleşme konusunda uzlaştı. Bu sorunu halleden Beşiktaş, yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.