Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

Son dakika transfer haberi: 'ın yıldızı 'in önerildiği takımı duyurdu!

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 'la sözleşme uzatma konusunda uzlaşan siyah-beyazlılar, takımda kalacak ve gidecek isimleri netleştirirken Sırp futbolcu 'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci , yıldız ismin o takıma önerildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 08:03
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

Geride bıraktığımız sezonda hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan , transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların yıldız isimlerle görüşmeleri sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

Bu arada yönetim, teknik direktör 'la da yeni sözleşme konusunda uzlaştı. Bu sorunu halleden , yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu 'ti. İtalyan gazeteci , yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

Siyah-beyazlı takıma 2018'de gelen , geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'in önerildiği takımı duyurdu!

Schira, iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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