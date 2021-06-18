Son dakika spor haberleri: Awaziem'in menajerinden transfer itirafı! Beşiktaş...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Forvet ve savunma hattına öncelik veren Beşiktaş'ın, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'le ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun menajerinden transfer itirafı geldi.

Nijerya basınına konuşan Awaziem'in menajeri Graham Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" dedi.

RİZESPOR'DA DA OYNAMIŞTI

Süper Lig'de 2018-19 sezonunda Rizespor formasıyla mücadele eden Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Boavista'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, Porto'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.