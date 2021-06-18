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Son dakika spor haberleri: Awaziem'in menajerinden transfer itirafı! ...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 'ın, 'da oynayan Nijeryalı stoper 'le ilgilendiği iddia edilmişti. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Graham Heydorn, Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, başka takımların da Awaziem için devrede olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 20:08
Son dakika spor haberleri: Awaziem'in menajerinden transfer itirafı! Beşiktaş...

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. ve savunma hattına öncelik veren Beşiktaş'ın, Nijeryalı stoper 'le ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun menajerinden transfer itirafı geldi.

basınına konuşan Awaziem'in menajeri Graham Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" dedi.

RİZESPOR'DA DA OYNAMIŞTI

'de 2018-19 sezonunda formasıyla mücadele eden Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ekibi 'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, 'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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