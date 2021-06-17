Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayan Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

TOPLAM 7.5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'ya 1.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklif etti. İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.