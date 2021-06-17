Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

Son dakika transfer haberleri: 'tan 'ya 7.5 milyon euro!

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan 'ta yönetim kolları sıvadı. Takımdan ayrılan 'ın yerine kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, bu bölge için 'in dünyaca ünlü forveti 'yı gündemine almıştı. Beşiktaş yönetiminin, asıllı İspanyol futbolcuya 3 yıl için 7.5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayan 'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

TOPLAM 7.5 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; yönetimi, 'ya 1.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklif etti. İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

SHANGHAI DE TALİP
Ancak 'ya Shanghai SIPG'in de çok cazip bir teklif yaptığı belirlendi. Ocak ayından bu şana boşta olan tecrübeli forvetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

Daha önce Atlatico Madrid ve Chelsea formalarını da terleten 24 kez İspanya Milli Takımı'nda görev alıp rakip ağlara 10 gol bırakan asıllı futbolcu çok önemli bir gol silahı.

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