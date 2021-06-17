Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 7.5 milyon euro!

Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayan Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.
TOPLAM 7.5 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'ya 1.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklif etti. İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.
SHANGHAI DE TALİP
Ancak Diego Costa'ya Shanghai SIPG'in de çok cazip bir teklif yaptığı belirlendi. Ocak ayından bu şana boşta olan tecrübeli forvetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.