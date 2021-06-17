Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın görüştüğü Rachid Ghezzal'in menajerinden flaş itiraf! "Al Nassr'ın teklifini dinlemek bile istemedi"

Son dakika transfer haberleri: 'ın görüştüğü 'in menajerinden flaş itiraf! "'ın teklifini dinlemek bile istemedi"

yönetimi, bu sezon sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'le görüşmelerini sürdürürken, Cezayirli yıldızın menajerinden flaş bir transfer itirafı geldi. Ghezzal'in menajeri , basınına yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcu için 'dan teklif aldıklarını belirtirken, "Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:05 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:23
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın görüştüğü Rachid Ghezzal'in menajerinden flaş itiraf! "Al Nassr'ın teklifini dinlemek bile istemedi"

'ın bonservisini almak için ile görüşmelerini sürdürdüğü için flaş bir transfer itirafı geldi. Cezayirli yıldızın menajeri , Ghezzal'ın Beşiktaş için 'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

'dan 'a konuşan Fazuli, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi.

Ghezzal geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin asist kralı oldu.

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