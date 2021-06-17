Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın görüştüğü Rachid Ghezzal'in menajerinden flaş itiraf! "Al Nassr'ın teklifini dinlemek bile istemedi"

Beşiktaş'ın bonservisini almak için Leciester City ile görüşmelerini sürdürdüğü Rachid Ghezzal için flaş bir transfer itirafı geldi. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli, Ghezzal'ın Beşiktaş için Al Nassr'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'dan Al Marsad Sports'a konuşan Fazuli, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi." dedi.

Ghezzal geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin asist kralı oldu.