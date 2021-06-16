Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

SATMAYA SICAK BAKIYORLAR



Inter'i yakından takip eden FC Inter News'deki haberde, "Cuma gecesi bir aracı, Beşiktaş ile birlikte G.Saray'ın da ilgisini bildirmek için menajerle temasa geçti.

Vidal'a Avrupa'da kalmasına izin verecek üçüncü bir taraf opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif etmeye istekliydi" denildi. Şili'den yerel BioBio da "Inter yönetimi, önümüzdeki sezon için acilen nakit paraya ihtiyaç duyuyor.