Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılara, ezeli bir rakip daha çıktı.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılara, ezeli bir rakip daha çıktı.
İtalyan basını daha önce, İnter'de yaşanan ayrılıklara Arturo Vidal'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya Zenit'in yanı sıra Beşiktaş ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazmıştı.
'Kral Artur' lakaplı Vidal'ın menajeri Fernando Felicevich, 34 yaşındaki oyuncu için kendisiyle kurulan temasla ilgili bilgi verirken, "Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" ifadesini kullandı.
SATMAYA SICAK BAKIYORLAR
Inter'i yakından takip eden FC Inter News'deki haberde, "Cuma gecesi bir aracı, Beşiktaş ile birlikte G.Saray'ın da ilgisini bildirmek için menajerle temasa geçti.
Vidal'a Avrupa'da kalmasına izin verecek üçüncü bir taraf opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif etmeye istekliydi" denildi. Şili'den yerel BioBio da "Inter yönetimi, önümüzdeki sezon için acilen nakit paraya ihtiyaç duyuyor.
Bu nedenle 'Kral'a gelecek sezonda da 6,5 milyon euro ödemek istemiyor" yazarak transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu.