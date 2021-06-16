Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: ve 'ın transfer savaşı! ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de külüpler yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ile ligi averaj farkıyla ikinci sırada bitiren , transferde karşı karşıya geldi. ‘Kral Artur’ lakaplı ’ın menajeri, Beşiktaş ile Galatasaray'ın Vidal ile ilgilendiğini açıkladı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılara, ezeli bir rakip daha çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

İtalyan basını daha önce, İnter'de yaşanan ayrılıklara 'in de ekleneceğini belirterek oyuncuya Zenit'in yanı sıra ve Marsilya'nın da devreye girdiğini yazmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

'Kral Artur' lakaplı Vidal'ın menajeri Fernando Felicevich, 34 yaşındaki oyuncu için kendisiyle kurulan temasla ilgili bilgi verirken, "Türkiye'den ile birlikte G.Saray da oyuncumla ilgileniyor" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

SATMAYA SICAK BAKIYORLAR

Inter'i yakından takip eden FC Inter News'deki haberde, "Cuma gecesi bir aracı, ile birlikte G.Saray'ın da ilgisini bildirmek için menajerle temasa geçti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

Vidal'a Avrupa'da kalmasına izin verecek üçüncü bir taraf opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif etmeye istekliydi" denildi. Şili'den yerel BioBio da "Inter yönetimi, önümüzdeki sezon için acilen nakit paraya ihtiyaç duyuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arturo Vidal... (BJK GS spor haberi)

Bu nedenle 'Kral'a gelecek sezonda da 6,5 milyon euro ödemek istemiyor" yazarak transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu duyurdu.

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