Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş 'ta Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından gözler golcü transferine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

MIGUEL BORJA RADARA GİRDİ!

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara-Kartal golcüsünü Kolombiya'da buldu. Beşiktaş yönetimi, bonservisi Palmeiras'ta bulunan Miguel Borja için harekete geçti.