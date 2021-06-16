Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! 'a doğru

Son dakika spor haberi: ve zaferleriyle sezona damga vuran 'ta gözler transfere çevrildi. Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarına devam ediyor. ve 'yı gündeminde tutmaya devam eden siyah-beyazlılar, listesine bir ismi daha aldı. Kolombiyalı futbolcu için düğmeye basan Kara-Kartal transferi bitirmek için ile masaya oturacak. Peki Beşiktaş'ın gündemindeki Miguel Borja kimdir? İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

'ta Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından gözler golcü transferine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

MIGUEL BORJA RADARA GİRDİ!
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara-Kartal golcüsünü 'da buldu. yönetimi, bonservisi 'ta bulunan için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Kolombiyalı santrforu kadrosuna katmak isteyen yönetiminin, ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Kadrosuna minimum 2 golcü takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Borja'nın transferinde kiralama formülünü masaya yatıracağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Geçtiğimiz sezonu Ligi ekibi Junior FC'de geçiren Borja'nın 'taki sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Transfermarkt değeri 4.80 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda 3 kez yer aldı.

Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Liga Dimayor'da ( Ligi) 12 maçta sahaya çıkan Borja, 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Öte yandan Libertadores'te iyi bir grafik çizen 28 yaşındaki futbolcu, 8 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Miguel Borja kimdir?
Tam adı Miguel Angel Borja Hernandez olan 28 yaşındaki futbolcu, 26 Ocak 1993 tarihinde 'da doğdu. Profesyonel kariyerine ülkesi takımlarından Deportivo Cali'de başlayan , Cortulua Tulua, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe ve Atl. Nacional ekiplerinde forma giydi.

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