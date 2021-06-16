Son dakika transfer haberi: Girişimler başlıyor! Miguel Borja Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından gözler golcü transferine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından gözler golcü transferine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan siyah-beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.
MIGUEL BORJA RADARA GİRDİ!
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara-Kartal golcüsünü Kolombiya'da buldu. Beşiktaş yönetimi, bonservisi Palmeiras'ta bulunan Miguel Borja için harekete geçti.
Kolombiyalı santrforu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, Palmeiras ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Kadrosuna minimum 2 golcü takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlıların, Borja'nın transferinde kiralama formülünü masaya yatıracağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonu Kolombiya Ligi ekibi Junior FC'de geçiren Borja'nın Palmeiras'taki sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Transfermarkt değeri 4.80 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda 3 kez yer aldı.
Liga Dimayor'da (Kolombiya Ligi) 12 maçta sahaya çıkan Borja, 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Öte yandan Libertadores'te iyi bir grafik çizen 28 yaşındaki futbolcu, 8 maçta 6 gollük performans sergiledi.
Miguel Borja kimdir?
Tam adı Miguel Angel Borja Hernandez olan 28 yaşındaki futbolcu, 26 Ocak 1993 tarihinde Kolombiya'da doğdu. Profesyonel kariyerine ülkesi takımlarından Deportivo Cali'de başlayan Miguel Borja, Cortulua Tulua, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe ve Atl. Nacional ekiplerinde forma giydi.