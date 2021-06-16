MIGUEL BORJA Beşiktaş, forvet hattında yeni bir ismi gündeme aldı. Miguel Borja, Kartal'ın yeni golcü adayları arasında yer alıyor. 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş golcüsünü Kolombiya'da buldu. Görüşmeler devam ediyor.

VEDAT MURIQI Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Vedat Muriqi için nabız yokluyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak bakması halinde görüşmeler hızlandırılacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kozuyla Lazio'nun kapısını çalacak.