Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer listesinde yer alan isimler! , , Divock Origi...

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı ekipte gündem 'ın sözleşmesi ve onun raporu doğrultusunda yapılacak transferler. Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak. Eksik bölgelere takviye yapacak olan Kartal'da, , , Divock Origi gibi isimler de gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:48
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

'ın yıldız ismi 'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın 'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

RYAN PORTEUS

'ın da gündeminde yer alan , 'ın da gündemine geldi. genç futbolcunun transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

DIVOCK ORIGI

, Liverpool'un yolları ayırmayı planladığı Divock Origi için devreye girdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun maaşı yaklaşık 3.5 milyon euro. Beşiktaş futbolcu için Liverpool'a yarı maaşını ödeme teklifinde bulunabilir.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

ELAYİS TAVŞAN

, 'nin takımında forma giyen , Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri , Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Kartal'ın 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif edeceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

TAKUMA ASANO

Trabzonspor'un da gündemine gelen Takuma Asano için devreye girdi. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, teklif hazırlığında.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

MIGUEL BORJA

, forvet hattında yeni bir ismi gündeme aldı. Miguel Borja, Kartal'ın yeni golcü adayları arasında yer alıyor. 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş golcüsünü Kolombiya'da buldu. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

VEDAT MURIQI

, Fenerbahçe ve 'ın da gündeminde yer alan Vedat Muriqi için nabız yokluyor. Lazio'nun kiralamaya sıcak bakması halinde görüşmeler hızlandırılacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kozuyla Lazio'nun kapısını çalacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Costa için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol yıldızın transferinde en büyük engel olan maddi konular çözülmeye başladı. Kıran kırana süren pazarlıklar sonucunda Costa, istediği ücrette ve imza parasında indirime gitti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler! Diego Costa, Marko Arnautovic, Divock Origi... | BJK haberleri

MARKO ARNAUTOVIC

Corrire dello Sport'ta yer alan habere göre şu anda EURO 2020'de Avusturya formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü yıldız , 'ın gündeminde. Avrupa'ya dönemeye sıcak bakan futbolcu için Bologna'da devrede.

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