Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...
KENAN KARAMAN
A Milli Futbol Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın Beşiktaş'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.
RYAN PORTEUS
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Ryan Porteus, Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Sergen Yalçın genç futbolcunun transferine onay verdi.