Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

TURGAY DEMİR - YENİLİK ŞART Beşiktaş'ta yönetimle Sergen Yalçın arasındaki temel sorunlardan biri transfer... Bir tam yetki muhabbetidir sürüp gidiyor! Oysa transferde ne yönetim, ne de hoca tam yetkili değildir ve olamaz. Hocanın tam olarak istediği oyuncular alınmaz belki ama istemediği oyuncular da alınmaz.

Böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemli. Beşiktaş'ın önünde Şampiyonlar Ligi sınavı var, ayrıca taraftar başarıya doymaz ve futbolda dün yoktur. Çifte kupa geldi, geçti taraftar yeni sezonda, yeni heyecanlar, yeni başarılar ister. Sergen hoca da bunun farkında. Takıma en az iki santrafor, Ersin giderse (Gidecek gibi görünüyor) iyi de bir kaleci şart...