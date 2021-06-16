Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

Son dakika spor haberi: Usta yazar 'taki o soruna dikkat çekti! ...

Son dakika haberleri... Geride bıraktığımız sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, 'la yeniden anlaşılmasının ardından transfer çalışmaları da başladı. yazarı , teknik direktör Sergen Yalçın'la yönetim arasındaki o soruna dikkat çekti. İşte Turgay Demir'in yazısındaki dikkat çeken ifadeler... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 07:45
Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

TURGAY DEMİR - YENİLİK ŞART

'ta yönetimle arasındaki temel sorunlardan biri transfer... Bir tam yetki muhabbetidir sürüp gidiyor! Oysa transferde ne yönetim, ne de hoca tam yetkili değildir ve olamaz. Hocanın tam olarak istediği oyuncular alınmaz belki ama istemediği oyuncular da alınmaz.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

Böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemli. 'ın önünde Şampiyonlar Ligi sınavı var, ayrıca taraftar başarıya doymaz ve futbolda dün yoktur. Çifte kupa geldi, geçti taraftar yeni sezonda, yeni heyecanlar, yeni başarılar ister. Sergen hoca da bunun farkında. Takıma en az iki santrafor, Ersin giderse (Gidecek gibi görünüyor) iyi de bir kaleci şart...

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

Ghezzal'ın kalması zor yani bir de sağ kanat şart... Atiba bir yaş daha yaşlandı koca sezonu ne kadar taşır bilinmez, Roiser'in (Kaldı gözüyle bakıyorum) yedeği yok, stoperler sayısal olarak yetersiz... Tüm bunlara baktığımızda direkt oynayacak en az beş oyuncu şart... Alternatif oyuncuları da düşünürsek 8-9 transfer gerekiyor demek abartı olmaz.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

Kulüplerin borç yükü çok ağır hepsi malum ancak Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 30 milyon euro'yu 60 milyon euro yapmak istiyorsak yatırım şart. Önümüzdeki sezon sonunda seçim var. Başkan Ahmet Nur Çebi bunu da düşünmeli ve transfer konusuna bu gözle de bakmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü sportif başarı ya da başarısızlık seçim sonuçlarını her zaman etkilemiştir. Dikkat!

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