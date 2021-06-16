Son dakika spor haberi: Usta yazar Beşiktaş'taki o soruna dikkat çekti! Sergen Yalçın...

TURGAY DEMİR - YENİLİK ŞART
Beşiktaş'ta yönetimle Sergen Yalçın arasındaki temel sorunlardan biri transfer... Bir tam yetki muhabbetidir sürüp gidiyor! Oysa transferde ne yönetim, ne de hoca tam yetkili değildir ve olamaz. Hocanın tam olarak istediği oyuncular alınmaz belki ama istemediği oyuncular da alınmaz.
Böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemli. Beşiktaş'ın önünde Şampiyonlar Ligi sınavı var, ayrıca taraftar başarıya doymaz ve futbolda dün yoktur. Çifte kupa geldi, geçti taraftar yeni sezonda, yeni heyecanlar, yeni başarılar ister. Sergen hoca da bunun farkında. Takıma en az iki santrafor, Ersin giderse (Gidecek gibi görünüyor) iyi de bir kaleci şart...
Ghezzal'ın kalması zor yani bir de sağ kanat şart... Atiba bir yaş daha yaşlandı koca sezonu ne kadar taşır bilinmez, Roiser'in (Kaldı gözüyle bakıyorum) yedeği yok, stoperler sayısal olarak yetersiz... Tüm bunlara baktığımızda direkt oynayacak en az beş oyuncu şart... Alternatif oyuncuları da düşünürsek 8-9 transfer gerekiyor demek abartı olmaz.