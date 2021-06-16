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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! ...

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon 'nde mücadele edecek siyah beyazlılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan teknik direktör ile yeniden anlaşmak için görüşmelerine devam eden , bir yandan da dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü. 'ta yer alan habere göre Beşiktaş, şu anda 'de formasıyla boy gösteren 'in peşine düştü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:37
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Sezonu çifte kupa ile kapatan , 'ne güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Bir yandan teknik direktör ile yeni kontrat imzalamak isteyen , dünyaca ünlü bir yıldızın da peşine düştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Corrire dello Sport'ta yer alan habere göre şu anda 'de formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü yıldız , 'ın gündeminde.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre şu anda bonservisi Çin Ligi ekiplerinden Shanghai'de olan yıldız futbolcu, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Bununla beraber Arnautovic'e 'ın ardından ekibi Bologna da ilgi duyuyor ve oyuncunun transferiyle yakından ilgileniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

KULÜPLER SERBEST KALMASINI BEKLİYOR
Öte yandan Avrupa kulüpleri, Arnautovic'e herhangi bir bonservis ödemek istemiyor ve bu sebeple yıldız ismin avukatı Danijel, Çin kulübüyle bonservisini almak için birebir görüşmelere başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

MAAŞI BELLİ OLDU
Bununla beraber 'in, kendisini isteyen takımlardan talep edeceği maaş miktarı da belli oldu. basını, yıldız futbolcunun yıllık 2.7 milyon euro maaş talep edeceğini yazdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?
19 nİSAN 1989'DA 'nın Wien şehrinde dünyaya gelen Arnautovic, 1.92 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor. Yıldız futbolcu tercih edilmesi halinde kanatlarda da oynayabiliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Kariyerine 'da başlayan Arnautovic, Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United gibi takımlarda da forma giydi. Avusturya Milli Takımı ile 89 kez maça çıkan Arnautovic, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Arnautovic, 'de de formasıyla Kuzey Makedonya karşısında 1 de gol üretmişti.

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