Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni kontrat imzalamak isteyen Kara Kartal, dünyaca ünlü bir yıldızın da peşine düştü.