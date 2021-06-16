Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefini İtalyanlar duyurdu! Marko Arnautovic...

Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni kontrat imzalamak isteyen Kara Kartal, dünyaca ünlü bir yıldızın da peşine düştü.
Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni kontrat imzalamak isteyen Kara Kartal, dünyaca ünlü bir yıldızın da peşine düştü.
İtalyan Corrire dello Sport'ta yer alan habere göre şu anda EURO 2020'de Avusturya formasıyla boy gösteren dünyaca ünlü yıldız Marko Arnautovic, Beşiktaş'ın gündeminde.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre şu anda bonservisi Çin Ligi ekiplerinden Shanghai'de olan yıldız futbolcu, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Bununla beraber Arnautovic'e Beşiktaş'ın ardından İtalyan ekibi Bologna da ilgi duyuyor ve oyuncunun transferiyle yakından ilgileniyor.
KULÜPLER SERBEST KALMASINI BEKLİYOR
Öte yandan Avrupa kulüpleri, Arnautovic'e herhangi bir bonservis ödemek istemiyor ve bu sebeple yıldız ismin avukatı Danijel, Çin kulübüyle bonservisini almak için birebir görüşmelere başladı.
MAAŞI BELLİ OLDU
Bununla beraber Marko Arnautovic'in, kendisini isteyen takımlardan talep edeceği maaş miktarı da belli oldu. İtalyan basını, yıldız futbolcunun yıllık 2.7 milyon euro maaş talep edeceğini yazdı.
MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?
19 nİSAN 1989'DA Avusturya'nın Wien şehrinde dünyaya gelen Arnautovic, 1.92 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor. Yıldız futbolcu tercih edilmesi halinde kanatlarda da oynayabiliyor.
Kariyerine Avusturya'da başlayan Arnautovic, Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City, West Ham United gibi takımlarda da forma giydi. Avusturya Milli Takımı ile 89 kez maça çıkan Arnautovic, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Arnautovic, EURO 2020'de de Avusturya formasıyla Kuzey Makedonya karşısında 1 de gol üretmişti.