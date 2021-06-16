Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

'ta 'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılardaki geleceği henüz netleşmeyen 'ın, yönetimden talepleri belli oldu. Maaş konusunda Beşiktaş yönetimi ile anlaşmaya varan Sergen Yalçın'ın, transferler için de mütabık kalmak istediği öğrenilirken, sonrası Beşiktaş'ın 5 önemli futbolcuya imza attırabileceği ifade edildi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

Kulübü henüz teknik direktör ile resmi sözleşme imzalamasa da başarılı teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon için çalışmalara start verildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 'ın geniş çaplı raporu doğrultusunda transfer için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

'GENİŞ BİR KADRO GEREKİYOR'
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak olan siyah beyazlı takımda Yalçın, yönetimden takıma takviye isterken, başarı için geniş bir kadroya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

Hürriyet'in haberine göre, yönetime geniş kapsamlı bir rapor veren Yalçın, stoper, sağ bek, merkez orta saha, santrfor ve forvet arkasına birer transfer yapılmasını istedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

UMUTLU BEKLEYİŞ
transfer komitesi olarak geçen sezondan bu zamana kadar yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları ile birlikte, 'de top koşturan beş oyuncuya teklif sunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri ortaya çıktı! İmza sonrası 5 transfer...

Kocadağ, söz konusu beş oyuncunun durumlarının turnuva sonrası netleşeceğini, yanıtlar için umutlu bir bekleyiş içinde olduklarını kaydetti.

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