Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da istiyordu Beşiktaş kapıyor! Takuma Asano

Son dakika transfer haberleri | 'da istiyordu kapıyor!

ve 'nda şampiyonluğa ulaşan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. ile sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılan 'da takımdan ayrılan Aboubakar yerine de golcü aranıyor. Siyah beyazlılar, 'un da gündemine gelen 'yu kadrosuna katabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 13:42
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da istiyordu Beşiktaş kapıyor! Takuma Asano

ve 'nda şampiyonluğa ulaşan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. ile sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılan 'da takımdan ayrılan Aboubakar yerine de golcü aranıyor. Siyah beyazlılar, 'un da gündemine gelen 'yu kadrosuna katabilir.

2016 yılında 'e transfer olarak dikkat çeken Japon futbolcu, beklenen patlamayı yapamadı. Son olarak forması giyen 26 yaşındaki golcü, şu an kulüpsüz durumda.

Geçtiğimiz sezon Partizan formasını yalnızca 3 kez terleten Asano, gol katkısı veremedi. Japon futbolcu mevkiinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor.

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