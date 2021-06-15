Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira heyecanı

Transfer döneminin açılmasıyla beraber ismi Beşiktaş'la anılan yabancı futbolcuların sayısı giderek artıyor. Şüphesiz ki bu isimlerin başında da Brezilyalı usta sol ayak Alex Teixeira geliyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın twitter hesabından duyurduğu, 10 numara arayışında olan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza sezonluk 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini haberinin ardından Beşiktaş'ın yıldız Brezilyalısı Josef De Souza da kişisel instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile siyah-beyazlı taraftarların heyecanını adeta ikiye katladı.

Josef'in, Alex Teixeira ile birlikte poz verdiği fotoğrafını instagram hesabından paylaşması, yıldız 10 numaranın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı şeklinde yorumlandı. Shakhtar Donetsk'ten JS Suning'e 50 milyon euro'ya transfer olan Teixeria, Ocak 2021'den beri boşta. Brezilya, Ukrayna ve Çin liglerinde forma giyen yıldız 10 numaranın profesyonel kariyerinde 428 maçta 172 gol, 72 asisti bulunuyor.