Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira heyecanı

Son dakika transfer haberi: 'ta heyecanı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de ve Şampiyonlar ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Beşiktaş'ta gündem ... Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı ’nın Instagram hesabından Alex Teixeira ile fotoğrafını paylaşması camiayı heyecanlandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 07:15
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira heyecanı

Transfer döneminin açılmasıyla beraber ismi 'la anılan yabancı futbolcuların sayısı giderek artıyor. Şüphesiz ki bu isimlerin başında da Brezilyalı usta sol ayak geliyor.

İtalyan gazeteci 'nın twitter hesabından duyurduğu, 10 numara arayışında olan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza sezonluk 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini haberinin ardından Beşiktaş'ın yıldız Brezilyalısı da kişisel instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile siyah-beyazlı taraftarların heyecanını adeta ikiye katladı.

Josef'in, Alex Teixeira ile birlikte poz verdiği fotoğrafını instagram hesabından paylaşması, yıldız 10 numaranın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı şeklinde yorumlandı. 'ten 'e 50 milyon euro'ya transfer olan Teixeria, Ocak 2021'den beri boşta. , ve liglerinde forma giyen yıldız 10 numaranın profesyonel kariyerinde 428 maçta 172 gol, 72 asisti bulunuyor.

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