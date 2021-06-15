Her pozisyonda rotasyonu sağlam bir tekım kurmak isteyen Beşiktaş, Vida'nın yanına aradığı partneri İtalya'da buldu. Roma forması giyen Juan Jesus için girişimler başladı.

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu Alex Teixeira'da flaş bir gelişme yaşandı. Kartal'ın Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, Alex Teixeira ile fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım transfer söylentilerini güçlendirdi.