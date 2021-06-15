Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...
KENAN KARAMAN
A Milli Futbol Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın Beşiktaş'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.
SANTOS BORRE
Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir yer alan Santos Borre'ye talipler her geçen gün artıyor. River Plate'in sözleşme yenilemeye çalıştığı Borre'ye, Fenerbahçe, Milan ve Inter de talip.