Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika Beşiktaş haberleri... 'i şampiyon tamamlayarak 'ne direkt katılım hakkı kazanan Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmak istiyor. 'ın sezon sonu raporundaki oyuncu tiplerine göre transfer hamlelerini gerçekleştiren Beşiktaş'ın listesine , , gibi isimler eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 08:55
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

A Milli Futbol Takım'ın yıldız ismi 'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın Beşiktaş'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

SANTOS BORRE

Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir yer alan Santos Borre'ye talipler her geçen gün artıyor. 'in sözleşme yenilemeye çalıştığı Borre'ye, , ve Inter de talip.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ARTEM DOVBYK

forması giyen , tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, Dovbyk ile yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

RYAN PORTEUS

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan , Beşiktaş'ın da gündemine geldi. genç futbolcunun transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ELAYİS TAVŞAN

Beşiktaş, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

MIGUEL BORJA

Beşiktaş, forvet hattında yeni bir ismi gündeme aldı. Miguel Borja, Kartal'ın yeni golcü adayları arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

JUAN JESUS

Her pozisyonda rotasyonu sağlam bir tekım kurmak isteyen Beşiktaş, Vida'nın yanına aradığı partneri İtalya'da buldu. Roma forması giyen Juan Jesus için girişimler başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu 'da flaş bir gelişme yaşandı. Kartal'ın Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, Alex Teixeira ile fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım transfer söylentilerini güçlendirdi.

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