Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Golden Boy'un 100 kişilik listesinde Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'da var

Son dakika spor haberi: Golden Boy'un 100 kişilik listesinde Beşiktaşlı 'da var

Tuttosport'un her yıl düzenlediği 'Golden Boy' ödülü için 100 kişilik liste belirlendi. Beşiktaş'ın kalecisi , 100 kişilik listede yer bulan tek Türk futbolcu oldu. Geçen sezon 37 maça çıkan Ersin, kalesinde 39 gol görürken 13 kez kalesini gole kapatmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:57
Son dakika spor haberi: Golden Boy'un 100 kişilik listesinde Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'da var

Beşiktaş'ın başarılı milli kalecisi , Tuttosport'un her yıl düzenlediği 'Golden Boy' ödülü için 100 kişilik listesde kendisine yer buldu.

'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon Ersin Destanoğlu tek Türk olarak aday gösterildi.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik adayın içinde kendisine yer buldu. 100 kişilik liste her ayın 15'inde verilen oylar sonucunda 20 isim düşürülecek ve 15 Ekim'de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.

Geçen sezon 37 maça çıkan Ersin, kalesinde 39 gol görürken 13 kez kalesini gole kapattı.

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