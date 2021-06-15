MİLLİ MAÇTA AÇIKLANDI
Kolombiya Copa Amerika'nın ilk maçında Ekvador'u 1-0 yendi Caracol TV'de yayımlanan maçın spikeri, "Rueda, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazırlanan Falcao'ya Türkiye'de rakip olacak Borja'yı 11'e koyarak hepimizi şaşırttı" dedi. Spiker, 28 yaşındaki Borja'nın, Falcao'ya rakip olacağını ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını belirtmesi yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek iması olarak algılandı.
INTER-MILAN PEŞİNDE
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet takviyesi için dev kulüplerle yarışıyor. İtalya basını, 30 Haziran'da R. Plate ile sözleşmesi sona erecek olan Rafael Santos Borre'yi Beşiktaş'ın da istediğini ileri sürdü. Haberde Milan ve İnter'in Kolombiyalı forveti almak istediği ifade edilirken, Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğu vurgulandı. Tuttosport'ta yer alan haberde Borre'yi San Pablo, Palmeiras ve Gremio'nun da istediği belirtildi.
SON ADAY KONGO'DAN
Beşiktaş için son olarak İngiltere Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, önerildi. Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren Assombalonga, bu sezon Middlesbrough formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.