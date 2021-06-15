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Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Şampiyonlar Lig'ine iddialı bir şekilde girmek istiyor ve bu bağlamda forvet hattını güçlendirmenin peşinde. Geçen yılki santrforlar Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran yönetimin listesinin başında Diego Costa yer alıyor. İspanyol forvet ile iki kez temasa geçen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun yıllık ücretini indirmek için yoğun çaba harcıyor.

KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI Costa, yapılan iki görüşmenin ardından Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde yer almasından dolayı düşündüğü imza parasından vazgeçerken, senelik 3.5 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya olumlu yaklaştı. Başarılı santrfor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha yapılacak olan görüşmenin ardından rakamda uzlaşılması durumunda, resmi imzaların ay sonuna kadar atılmasına kesik gözüyle bakılıyor.