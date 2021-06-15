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'ta liste kabarık

Stopere 2 takviye yapacak olan siyah-beyazlılar 4 isim arasında seçim yapacak. Benatia ile Juan Jesus yabancı, Abdülkerim ve Arda ise yerli adaylar. Awaziem konusu ise bilmeceye döndü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 07:13
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper listesi kabarık

'ta stoper takviyesi konusunda hummalı çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar bu mevkiye en az iki isim dahil etmek istiyor. Bu doğrultuda 4 oyuncu öne çıkıyor. Bunlar boşta olan Medhi Benatia, Romalı Juan Jesus, Konya'dan Abdülkerim Bardakçı ve G.Birliği'nden Arda Kızıldağ...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper listesi kabarık

Benatia bonservisi olmaması nedeniyle listeye alınsa da oyuncunun yaşı (34) transferi soru işareti haline getiriyor. Yönetim, Roma'da istediği şansı alamayan Juan Jesus (30) ile de temaslarını sürdürüyor. Kulübü ile sözleşme yenilemeyen Jesus'a 1.5 milyon euro imza parası, 1 milyon euro da maaş teklif edildiği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper listesi kabarık

Yerli isimler Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncularla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Abdülkerim için bu hafta Konyaspor'la görüşüp el sıkışması ön görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper listesi kabarık

Küme düşen G.Birliği'nden ayrılmak isteyen Arda'ya ise 'bonservisini al gel' çağrısı yapıldığı belirtilirken, oyuncunun kulübüyle ipleri koparması bekleniyor. 22 yaşındaki Arda'yı geleceğe yatırım olarak da düşünen , gelecekte oyuncudan kar etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı kulüp, bu 4 adaydan 2'siyle kesin olarak anlaşacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper listesi kabarık

PEKİ YA AWAZIEM?

'ın bir süredir yakından ilgilendiği Chidozie Awaziem'i imza aşamasına getirdiği belirtilirken, dün ise tam tersi bir iddia duyuldu. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Porto'nun Awaziem'i 5 milyon euro karşılığında geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bovista'ya sattığı ileri sürüldü. Fakat bir yandan da Portekiz basını, Beşiktaş ısrarlarına devam ederek oyuncunun 4.4 milyon euro karşılığı siyahbeyazlılara geleceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper listesi kabarık

BİR DE PORTEOUS!

İskoçların hedefi G.Saray ile 'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen Ryan Porteous'u, 'a yazan İskoç basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü. "Hibs'in yıldızı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da yarışa katıldı" denildi.

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