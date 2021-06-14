Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

Listesinde Diego Costa, Christian Benteke, Luuk De Jong gibi forvet adayları bulunan Beşiktaş 'ta bir isim öne çıkmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre önce transfer listesine giren Andreas Cornelius konusu ciddileşiyor.

Oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın 'la yeni anlaşma yaptıktan sonra futbolcu ile ilgili kararı hocaya bırakacaktı. Yalçın'la Andreas Sergen Cornelius konusu geçtiğimiz gün görüşüldü. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için el sıkıştıktan sonra listedeki isimler üzerine kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Sergen YalçıN'ın 28 yaşındaki Danimarkalı forvet hakkında olumlu yönde görüş bildirdiği, bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Hatta gelen haberlere göre 1.93 boyundaki oyuncu için İtalyan kulübü Atalanta'ya 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir rakam önerileceği dile getirildi.



