Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri: 'ın teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: 'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı teknik direktör , 28 yaşındaki Danimarkalı 'a onay verdi. Siyah-beyazlılar, seferine çıkacak ve bonservisi 'da bulunan golcü için resmi teklifini yapacak. İşte transferin detayları ve Beşiktaş'ın yapacağı teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

Listesinde Diego Costa, Christian Benteke, Luuk De Jong gibi forvet adayları bulunan 'ta bir isim öne çıkmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre önce transfer listesine giren konusu ciddileşiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

Oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'la yeni anlaşma yaptıktan sonra futbolcu ile ilgili kararı hocaya bırakacaktı. Yalçın'la Andreas Sergen Cornelius konusu geçtiğimiz gün görüşüldü. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için el sıkıştıktan sonra listedeki isimler üzerine kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sergen YalçıN'ın 28 yaşındaki Danimarkalı forvet hakkında olumlu yönde görüş bildirdiği, bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Hatta gelen haberlere göre 1.93 boyundaki oyuncu için İtalyan kulübü 'ya 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir rakam önerileceği dile getirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

Daha önce Bordeaux ve 2 sezonluğuna Parma'ya kiralanan , Parma'da 2 sezonda 56 karşılaşmada 13 gol atıp 7 de asist yaptı. Son dönemlerde çeşitli sakatlıklar yaşayan oyuncunun bu durumu form düşüşüne neden oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

ÇİZME BASINI DA YAZDI
Öte yandan Cornelius konusu medyasında da dillendirilmeye başladı. Il Messaggero gazetesi, "Cornelius aradığı yeni macerayı Türkiye'de bulabilir. Oyuncudan yeterince faydanalamayan için bir fırsat" denildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

TRABZON ANLAŞAMADI
28 yaşındaki 'u daha önce Galatasaray ve Trabzonspor da kadrosuna katmak istemiş hatta Trabzon başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Oyuncu ile görüşüyoruz ama şartlarda anlaşamıyoruz" demişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Andreas Cornelius teklifi ortaya çıktı!

"SON DAKİKAYA KALMASIN"
Öte yandan 'ın Kocadağ ile yaptığı görüşmede transferlerin son güne bırakılmaması talebinde bulunduğu öğrenildi. Usta hocanın, "Geçen yıl Ghezzal'in lisansını son anda yetiştirdik. Eleme maçımız yok, bu sezonu erken açmayacağız ama görüşülen isimler takıma ne kadar erken katılırsa o kadar iyi olur" dediği bildirildi.

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