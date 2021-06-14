Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Ve Rosier yeniden Beşiktaş'ta! İşte imza tarihi

Son dakika transfer haberi: Ve Rosier yeniden 'ta! İşte imza tarihi

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz sezon 'ta gösterdiği performansla ve 'na damga vuran , taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Siyah-beyazlıların takımda tutmak için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Ve Rosier yeniden Beşiktaş'ta! İşte imza tarihi

Rosier'ın siyah beyazlılara transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ile 4 milyon euro artı sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya varıldı. basını Fransız futbolcunun istediği rakamı da duyurdu. Rosier'in 'tan 1.2 milyon euro talep ettiği bildirildi.

SALI GÜNÜ İMZALIYOR
Öte yandan tekrar siyah- beyaz formayı giyecek olan 'in salı günü resmi imzayı atması bekleniyor. Sosyal medyasında sık sık Beşiktaş paylaşımları ile kalmak istediğini her fırsatta gösteren tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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