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Son dakika transfer haberi: 'ın yıldızı N'Koudou'ya kancası!

Son dakika transfer haberi: 'ın 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya sürpriz bir talip çıktı. İki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon euro ödenerek 'dan transfer edilen Fransız futbolcuya ülkesinin takımlarından 'nın ilgisi olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou'ya Marsilya kancası!

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, 'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı. Sabah'ın haberine göre, iki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon euro ödenerek 'dan transfer edilen Fransız futbolcuya 'nın ilgisi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

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