Son dakika transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Chidozie Awaziem Beşiktaş'a

Beşiktaş, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem… Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç stoper için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağ bekte de oynayabilen Awaziem daha önce Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.