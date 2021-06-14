Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Chidozie Awaziem Beşiktaş'a

Son dakika transfer haberi: Anlaşma sağlandı! 'a

Son dakika transfer haberi: yönetimi, daha önce ’da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı stoper 'in kulübü anlaşma sağladı. 24 yaşındaki savunmacı küçük pürüzler halledilince imzayı atacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Chidozie Awaziem Beşiktaş'a

, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. , yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: … Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi ekibi 'da olan Awaziem için siyah-beyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç stoper için teknik direktör 'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağ bekte de oynayabilen Awaziem daha önce 'da kiralık olarak forma giymişti.

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