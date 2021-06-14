Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

Sergen Hoca'nın şartlarından biri de Ghezzal ve Rosier'in takımda kalması. Ghezzal da geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta devam etmesi için Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini söylemişti. Sergen Yalçın ayrıca Aboubakar'ın yerine kaliteli bir golcünün alınmasını istiyor.