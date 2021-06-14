Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

Son dakika spor haberleri: 'ta 'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

'ta geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ve sevinci yaşayan teknik direktör 'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Henüz yeni sözleşmeye imza atmayan ve yönetimle görüşmelerini sürdüren 48 yaşındaki çalıştırıcının talepleri ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın yönetimden 7-8 transfer talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:47
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

'taki sözleşmesi sona eren , henüz resmi sözleşmeye imza atmadı. Yönetim kanadından bu zamana kadar sıkıntı olmadığına dair birçok açıklama gelse de Sergen Hoca'dan hiç ses çıkmadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

Türkiye'nin haberine göre; Taraflar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde buluşup anlaşmaya çalışacak. Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Yalçın'ın yönetimden talep ettikleri ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

7-8 TRANSFER TALEBİ!
Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya sahip olmak ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen 48 yaşındaki teknik direktör yönetimden 7-8 transfer yapılmasını talep ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden talepleri ortaya çıktı! 7-8 transfer...

Sergen Hoca'nın şartlarından biri de Ghezzal ve Rosier'in takımda kalması. Ghezzal da geçen gün yaptığı açıklamada 'ta devam etmesi için Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini söylemişti. ayrıca Aboubakar'ın yerine kaliteli bir golcünün alınmasını istiyor.

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