Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! , , ve Britt Assombalonga...

Son dakika transfer haberleri... 'i ve 'nı şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. ile anlaşamayan Beşiktaş yeni forvet arayışlarını sürdürüyor. Orta saha ve defans hattına da takviye yapmak isteyen Kartal'ın listesine yeni isimler eklendi. , , ve Britt Assombalonga gibi isimler listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:24
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

'nin başarılı futbolcusu için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

ALEXANDRU MAXIM

forması ile iyi bir performans sergileyen Beşiktaş'ın gündemine geldi. Milliyet'in haberine göre 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için girişimler başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

BRITT ASSOMBALONGA

Middlesbrough forması giyen ve sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

CHIDOZIE AWAZIEM

Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ile ilgileniyordu. Beşiktaş futbolcu ve kulübüyle anlaşamaya vardı. Awaziem'e 800 bin euro, kulübüne de kiralama bedeli olarak 600 bin euro verileceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen Fernando Lucas Martins Beşiktaş'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

ANDREAS CORNALIUS

Son iki sezonunu Parma'da geçiren için Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devreye girdi. 'ın olumlu rapor vermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

'dan doğan forvet açığını ile kapatmak isteyen Kartal, 3.5 milyon euro yıllık ücret talebi olan Costa için 2.5 milyon euro ön görüyor. Costa'nın indirim yapması halinde transfere kesin gözüyle bakılıyor.

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