Gaziantep FK forması ile iyi bir performans sergileyen Alexandru Maxim Beşiktaş'ın gündemine geldi. Milliyet'in haberine göre 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için girişimler başladı.

CHIDOZIE AWAZIEM

Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Chidozie Awaziem ile ilgileniyordu. Beşiktaş futbolcu ve kulübüyle anlaşamaya vardı. Awaziem'e 800 bin euro, kulübüne de kiralama bedeli olarak 600 bin euro verileceği belirtildi.