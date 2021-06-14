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Son dakika transfer haberleri | 'ta hedef !

'de sezonu lig ve kupa şampiyonluğu ile noktalayan 'ta, yeni sezon çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar ilk olarak teknik direktör ile sözleşme yenilemek isterken transfer planını da belirledi. , , , , , ve 'in takımdan ayrıldığı Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın listesine göre alternatifler belirlendi. Kartal, orta saha için forması giyen Maxim'i ilk sıraya yazdı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:55
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta hedef Alexandru Maxim!

'la yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın kadroda görmek istediği isimler için kapalı kapılar arkasında yoğun çaba harcıyor. Kartal kiralık sözleşmeleri biten , ve 'la yollarını ayırdı. Yeni sözleşme imzalamayan da takımla vedalaştı. Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş ilk hedefini olarak belirledi.

ATIBA'YA YENİ PARTNER

Teknik patron Sergen Yalçın'ın 38 yaşındaki Atiba'ya yeni bir partner aradığı ve Gaziantep forması altında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Maxim'i çok beğendiği belirlendi. Atiba'nın orta alandaki yükünü mutlaka hafifletmeyi planlayan Yalçın'ın, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde 30 yaşındaki Rumen oyuncunun kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için Gaziantep'e resmi teklif yapacağı kaydedildi.

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?

Tam adı olan 30 yaşındaki Rumen futbolcu, ekiplerinden 'da forma giyiyor. 2019-20 sezonunun devre arasından itibaren Gaziantep forması giyen Maxim, toplam 67 maçta formayı sırtına geçirdi. Bu maçlarda 24 gol 5 asistlik katkı sağlayan Rumen orta saha takımın vazgeçilmezi oldu. 3.3 milyon Euro piyasa değeri bulunan Maxim'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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