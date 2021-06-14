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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve ile beraber...

'ta son dakika haberi... Son şampiyonda konusunundaki sis perdesi aralanıyor. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda mütabık kaldı. Bununla beraber Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş yönetiminden talepleri de belli oldu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş yönetimine Ghezzal ve şartı ile beraber, golcü isteğinde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:28
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

'ta herkes merakla 'ın takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

Yönetim kanadından bu zamana kadar sıkıntı olmadığına dair birçok açıklama gelse de Sergen Hoca'dan hiç ses çıkmadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

Taraflar Salı günü Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde buluşup anlaşmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Yalçın'ın yönetimden talep ettikleri ortaya çıktı. 'ın başına geçerken sözleşmeyi okumadan imzayı atan tecrübeli çalıştırıcı bu defa yıllık 16 milyon lira isteyecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

7-8 TRANSFER LAZIM
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya sahip olmak ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen 48 yaşındaki teknik direktör yönetimden 7-8 transfer yapılmasını talep ediyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

Sergen Hoca'nın şartlarından biri de Ghezzal ve 'in takımda kalması. Ghezzal da geçen gün yaptığı açıklamada 'ta devam etmesi için Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini söylemişti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartı belli oldu! Ghezzal ve Rosier ile beraber...

Sergen Hoca ayrıca Aboubakar'ın yerine kaliteli bir golcünün alınmasını istiyor.

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