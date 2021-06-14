Bu zamana kadar sessizliğini koruyan Yalçın'ın yönetimden talep ettikleri ortaya çıktı. Beşiktaş'ın başına geçerken sözleşmeyi okumadan imzayı atan tecrübeli çalıştırıcı bu defa yıllık 16 milyon lira isteyecek.

7-8 TRANSFER LAZIM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya sahip olmak ve geçen sezonki sıkıntıları yaşamak istemeyen 48 yaşındaki teknik direktör yönetimden 7-8 transfer yapılmasını talep ediyor.