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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transferi bitiyor! O rakama...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon 'ine iddialı bir şekilde girmek istiyor ve bu bağlamda forvet hattını güçlendirmenin peşinde. Bununla beraber , 'ın ardından en az onun kadar takıma etki edebilecek bir marka golcüyü istiyor. Bir süredir ile ilgilenen Beşiktaş, yıldız golcü için 3. ve son kez masaya oturacak. Beşiktaş'ın, bu görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor. İşte detaylar... | haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa transferi bitiyor! O rakama...

Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen 'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan ... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor.

İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro seviyelerine çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası Diego Costa 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti.

Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen 'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.

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