Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere yerli takviye! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrildi. Stoper mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Kara-Kartal, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ'ın peşine düştü. Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan Abdülkerim'in bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor. Arda Kızıldağ ise takımıyla TFF 1. Lig'e düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.

ARDA KIZILDAĞ

