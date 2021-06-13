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Son dakika transfer haberleri: 'tan stopere yerli takviye! ve ...

Son dakika transfer haberi: , stoper takviyesi için de girişimlerini sürdürüyor. Yerli bir stoper almak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir takipte olduğu Konyasporlu ve G.Birliği'nden için harekete geçecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere yerli takviye! Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Transfer operasyonunu sürdüren 'ta gözler savunma hattına çevrildi. Stoper mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Kara-Kartal, ve 'ın peşine düştü. 'la 1 senelik sözleşmesi kalan Abdülkerim'in bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor. Arda Kızıldağ ise takımıyla . Lig'e düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.

ARDA KIZILDAĞ

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