CHIDOZIE AWAZIEM Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Chidozie Awaziem ile ilgileniyor. Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın Chidozie Awaziem'in transferine onay verdi.

STEVAN JOVETIC Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jovetic, İtalya ve başka ülkerlerden teklifler olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, geleceği hakkında hızlı karar vereceğini de belirtti.