Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
ARDA KIZILDAĞ
Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Arda Kızıldağ için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Konyaspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.