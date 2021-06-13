Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer gündemindeki isimler! , , Cornelius ve Jovetic...

Son dakika transfer haberleri... 'i ve 'nı şampiyon tamamlayan , gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. ile anlaşamayan Beşiktaş yeni forvet arayışlarını sürdürüyor. Orta saha ve defans hattına da takviye yapmak isteyen Kartal'ın listesine yeni isimler eklendi. , , Cornelius ve Jovetic gibi isimler listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 13:01
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

'nin başarılı futbolcusu için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da 'a transfer olmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. , , gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi forma giyen 'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Hollanda basını, 'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve şartların Beşiktaş'a uygun gelmediği yazıldı. Beşiktaş, Hollandalı yıldızın transferini rafa kaldımış gözüküyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

ANDREAS CORNALIUS

Son iki sezonunu Parma'da geçiren Cornelius için Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından da devreye girdi. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro civarında.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

CHIDOZIE AWAZIEM

Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen , ile ilgileniyor. Sabah'ın haberine göre Chidozie Awaziem'in transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

STEVAN JOVETIC

'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jovetic, İtalya ve başka ülkerlerden teklifler olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, geleceği hakkında hızlı karar vereceğini de belirtti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Arda Kızıldağ, Cornelius ve Jovetic... | BJK haberleri

GIANLUIGI BUFFON

Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladı ve teklif yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

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