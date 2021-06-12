Taraftarların sabrı taşıyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la lig biter bitmez yeni sözleşme yapılması beklenirken, devam eden belirsizlik taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Beşiktaş'taSergen Yalçın'la lig biter bitmez yeni sözleşme yapılması beklenirken, devam eden belirsizlik taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. #YaSergenyaistifa hastaghi trendler listesinde birinci sıraya kadar yükselirken, imzanın gecikmesi nedeniyle tepki gösteren taraftarlar, yönetime isyan ettiler.