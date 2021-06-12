Haberler Beşiktaş Taraftarların sabrı taşıyor

Taraftarların sabrı taşıyor

'ta 'la lig biter bitmez yeni sözleşme yapılması beklenirken, devam eden belirsizlik taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Taraftarların sabrı taşıyor
'ta 'la lig biter bitmez yeni sözleşme yapılması beklenirken, devam eden belirsizlik taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. #YaSergenyaistifa hastaghi trendler listesinde birinci sıraya kadar yükselirken, imzanın gecikmesi nedeniyle tepki gösteren taraftarlar, yönetime isyan ettiler.
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