Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Danışmanı açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: 'ta kalacak mı? Danışmanı açıkladı!

yönetimi, bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ile görüşmelerini sürdürürken, Cezayirli futbolcunun ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Fotomac.com.tr'ye konuşan Ghezzal'ın Türkiye danışmanı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yıldız kanat oyuncusunun önceliğinin Beşiktaş'ta olduğunu söyledi. Beyazıt ayrıca, Ghezzal'ın 1'i Beşiktaş olmak üzere toplam 6 takımdan teklif aldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 16:09
Son dakika transfer haberleri: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Danışmanı açıkladı!

'ta 'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın ile anlaştığı yönünde çıkan haberler siyah-beyazlı taraftarları endişelendirmişti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

fotomac.com.tr'ye konuşan Ghezzal'ın Türkiye danışmanı , Ghezzal'in önceliğinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

6 TAKIM TALİP

Beyazıt, "Ghezzal ile konuştum, önceliği Beşiktaş. Kulüpler kendi aralarında görüşme yapacak. Al Nassr iddiaları doğru değil. Bunları gülerek takip ediyoruz. Oyuncumuza 'dan 2, 'dan 2, 'dan 1 takım talip. Ghezzal şu an beklemede ve Beşiktaş ile görüşmesi sonrası kararını verecek" dedi.

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