Yeni sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'i kadroda tutmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yetkililer Rosier'le yaptıkları görüşmelerde oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Rosier ile, önümüzdeki sezonun şartları konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncudan aldığı cevapla eli güçlenen Beşiktaş, Sporting Lizbon ile görüşmelerini sürdürüyor.