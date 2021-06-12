Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitiriyor! Bonservis...

Son dakika transfer haberleri: transferini bitiriyor! Bonservis...

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'i kadrosunda tutmak isterken, transferde son aşamaya gelindi. Fransız sağ bekle her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, 'la ise görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitiriyor! Tek sıkıntı...

Yeni sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan 'ta ilk hedef, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'i kadroda tutmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yetkililer Rosier'le yaptıkları görüşmelerde oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitiriyor! Tek sıkıntı...

'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Rosier ile, önümüzdeki sezonun şartları konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncudan aldığı cevapla eli güçlenen Beşiktaş, ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitiriyor! Tek sıkıntı...

Rosier'in bonservisiyle ilgili bir opsiyonu bulunmayan , Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak. Beşiktaş yönetimi bonservis bedelini uygun bir seviyeye çekemezse, Portekiz ekibine 1 yıl daha kiralama teklifi sunacak.

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