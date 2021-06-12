Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins için girişimlere başladı!

Son dakika transfer haberleri: için girişimlere başladı!

Son dakika transfer haberleri: Orta saha arayışlarını sürdüren 'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ekibi forması giyen Brezilyalı futbolcu ’i transfer etmek için girişimlere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Lucas Martins için girişimlere başladı!

transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu 'i transfer etmek için girişimlere başladı. 2020 yılından beri ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fernando, , , gibi takımlarda forma giydi.

8 KEZ FORMAYI GİYDİ
Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Fernando, 8 kez formasını giydi.

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