Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: 'dan açıklaması! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: 'ın 'den kiraladığı , geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla 'e damga vurdu. Siyah-beyazlıların hücum aksiyonlarında başrolü oynayan yıldız futbolcu, taraftarın gözbebeği konumuna geldi. Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi biten ve transferdeki geleceği merak konusu olan Cezayirli yıldızın, ekibi 'ın yolunu tutacağı iddia edilmişti. Al Nassr yetkilileri, transfer gündemlerine gelen Rachid Ghezzal ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:01
Son dakika transfer haberleri: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Transfer...

'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan 'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Bonservisi 'de bulunan Cezayirli yıldızın transferi için ekiplerinden 'ın devrede olduğu iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Transfer...

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan 'ın, 'ı da renklerine bağlamak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Konuyla ilgili kulüp yetkililerinden açıklama geldi.

Son dakika transfer haberleri: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Transfer...

AL NASSR TEKLİF YAPMADI!
Goal Arabia'nın haberine göre, yetkilileri transfer gündemlerine gelen ile ilgili konuştu. Yöneticiler yaptığı açıklamada Ghezzal için 'ye bir teklif yapmadıklarını ifade etti.

Son dakika transfer haberleri: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Transfer...

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR!
'ın kadrosunda tutmak istediği da yaptığı her açıklamasında siyah-beyazlılarla yola devam etmeyi amaçladığını ifade ediyor. ile devam eden sözleşmesi olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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