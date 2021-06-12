Son dakika transfer haberleri: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Transfer...

Beşiktaş 'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan Rachid Ghezzal 'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Bonservisi Leicester City 'de bulunan Cezayirli yıldızın transferi için Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr 'ın devrede olduğu iddia edilmişti.

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Al Nassr 'ın, Rachid Ghezzal 'ı da renklerine bağlamak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Konuyla ilgili kulüp yetkililerinden açıklama geldi.

AL NASSR TEKLİF YAPMADI!

Goal Arabia'nın haberine göre, Al Nassr yetkilileri transfer gündemlerine gelen Rachid Ghezzal ile ilgili konuştu. Yöneticiler yaptığı açıklamada Ghezzal için Leicester City'ye bir teklif yapmadıklarını ifade etti.