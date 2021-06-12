Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz bir anlaşma yapmayan Kartal, transfer etmek istediği oyuncuları da belirledi.