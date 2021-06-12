Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! için devrede ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyon olan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için çalışmalara başlayan siyah beyazlılar, Almanya U-20 milli takımıyla şampiyonluğa ulaşan 'ı transfer etmek istiyor. Salih için başka takımların da devrede olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:16
Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Ara transferde kadrosuna önemli isimleri kazandıran siyah beyazlılar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz bir anlaşma yapmayan Kartal, transfer etmek istediği oyuncuları da belirledi.

Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Almanya U-20 milli takımıyla şampiyonluğa ulaşan 'ı, dışında pek çok takımın da istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Köln'den ayrılmaya karar veren 'ı Türkiye'den ile Göztepe'nin yanı sıra İskoçya'dan Rangers ile Bundesliga'dan da birkaç takımın istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Transferde büyük kapışma! Salih Özcan için Beşiktaş devrede (BJK spor haberi)

Bundesliga'dan düşen Köln'ün yeni teknik direktörü Baumgart'ın Salih'le konuştuğu takımda kalmasını istediği ancak 'olumlu' cevap alamadığı iddia edildi.

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