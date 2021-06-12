Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Son dakika transfer haberi: 'ta kalmak için bu şartı sundu!

Son dakika transfer haberleri... Çifte kupalı Beşiktaş'ta sezonun en dikkat çeken performansına imza atan 'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Cezayirli futbolcunun bonservisini almak için yoğun efor sarf eden siyah-beyazlı yönetim, yıldız ismin talebiyle karşılaştı. İşte Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalma şartı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:17
Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Geride bıraktığımız sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan 'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Kulübün bir numaralı gündem maddesi ise ...

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Hürriyet'te yer alan habere göre 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Kulübe haber yollayan Ghezzal, geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon euro talep etti. Siyah-beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Ghezzal, tekrar oynamak için her iki tarafın da fedakarlık yapması gerektiğini ifade ederken tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Cezayirli yıldız, özellikle yaptığı asistlerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

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