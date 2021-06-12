Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Geride bıraktığımız sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Kulübün bir numaralı gündem maddesi ise Rachid Ghezzal...

Hürriyet'te yer alan habere göre Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.