Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak için bu şartı sundu!

Geride bıraktığımız sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Kulübün bir numaralı gündem maddesi ise Rachid Ghezzal...
Geride bıraktığımız sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Kulübün bir numaralı gündem maddesi ise Rachid Ghezzal...
Hürriyet'te yer alan habere göre Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
Kulübe haber yollayan Ghezzal, geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon euro talep etti. Siyah-beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi.
Ghezzal, tekrar oynamak için her iki tarafın da fedakarlık yapması gerektiğini ifade ederken tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Cezayirli yıldız, özellikle yaptığı asistlerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.