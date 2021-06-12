Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sergen Yalçın ile anlaştı! İşte kazanacağı para (BJK spor haberi)

Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yola devam ediyor... beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu Yalçın ile anlaşmaya vardı.

İŞTE KAZANACAĞI RAKAM

48 yaşındaki teknik adam 1,6 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

SEZONA DAMGA VURDU!

2019/2020 sezonunun ortasında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, oynattığı futbolla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Yalçın, bu sezon hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, tarihe geçti.

Göreve başlamasının ardından Beşiktaş ile 59 maça çıkan Yalçın, 39 galibiyet alırken, 13 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın döneminde 7 kez rakipleriyle yenişemedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (116), gol atan (119), galibiyet alan (36) averaj yakalayan (+61) takım oldu.